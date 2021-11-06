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Происшествия6 ноября 2021 12:18

Под Орлом водитель на внедорожнике "Хендаи" улетел в кювет

Пожилой мужчина получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Водитель улетевшего в кювет внедорожника получил травмы

Водитель улетевшего в кювет внедорожника получил травмы

Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На дороге под Орлом в кювет выдетел внедорожник "Хендаи". Его водитель получил травмы.

ДТП случилось 3 ноября около полудня. 62-летний водитель ехал по дороге "Орел-Ефремов" за рулем иномарки "Хендаи" в сторону поселка "Зелегощь". На 77 километре машина съехала с проезжей части прямиком в кювет, а после опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.