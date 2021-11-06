Под Орлом водитель на внедорожнике "Хендаи" улетел в кювет

Водитель улетевшего в кювет внедорожника получил травмы Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На дороге под Орлом в кювет выдетел внедорожник "Хендаи". Его водитель получил травмы.

ДТП случилось 3 ноября около полудня. 62-летний водитель ехал по дороге "Орел-Ефремов" за рулем иномарки "Хендаи" в сторону поселка "Зелегощь". На 77 километре машина съехала с проезжей части прямиком в кювет, а после опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.