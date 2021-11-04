Запрет на массовые мероприятия в Орловской области продлен до 15 ноября

В Орловской области продлен запрет на проведение массовых мероприятий Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области до 15 ноября 2021 продлен запрет на проведение массовых мероприятий. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с covid-19 3 ноября.

Обусловлено продление запрета тем, что вот уже 7 недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения. Каждый день область бьет собственные рекорды по количеству заразившихся. Наряду с другими введенными ограничениями, запрещены и мероприятия с участием большого числа людей.

В числе других ограничений, продленных до 15 ноября, запрет на работу фуд-кортов. Еду здесь можно заказать только навынос, посидеть - нельзя. Закрытыми останутся и детские игровые комнаты и развлекательные зоны.