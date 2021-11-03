Орловчанка позвала в гости знакомого, а тот украл у нее сумку с деньгами

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Жительница Орла позвала к себе в гости компанию и один из знакомых похитил у женщины сумку с деньгами. Застолье обернулось уголовным делом о грабеже.

Компания отдыхала в частном доме у 59-летней орловчанки, расположенном в Железнодорожном районе. Гости распивали спиртное. В какой-то момент один из визитеров открыто забрал сумку хозяйки дома, в которой было 3 тысячи рублей, и скрылся. Женщина пошла в полицию с заявлением.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого – местного жителя 45 лет. Мужчина признался в совершении данного противоправного деяния. Оперативники выяснили, что похищенными денежными средствами гражданин распорядился по своему усмотрению, а сумку выбросил, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Поступок довел орловца до уголовного дела, которые полицейские завели по статье "Грабеж".