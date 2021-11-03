В переписи населения поучаствовали 66% орловцев

В переписи населения поучаствовало 66% жителей Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

Всероссийская перепись населения продолжается и в Орловской области. По состоянию на 2 ноября, участие в ней приняли 66% орловцев.

Такие данные привели в обладминистрации. В основном жители Орловской области участвуют в переписи офлайн: заполняют листы на переписных участках или дожидаются визита переписчиков. Меньшее число орловцев "переписываются" онлайн на портале госуслуг.

Так, офлайн перепись прошли 51,6% населения региона, заполнили переписные листы онлайн 14,4% жителей Орловской области.