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Общество3 ноября 2021 9:48

В переписи населения поучаствовали 66% орловцев

Всероссийская перепись продлена до 14 ноября
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В переписи населения поучаствовало 66% жителей Орловской области

В переписи населения поучаствовало 66% жителей Орловской области

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Всероссийская перепись населения продолжается и в Орловской области. По состоянию на 2 ноября, участие в ней приняли 66% орловцев.

Такие данные привели в обладминистрации. В основном жители Орловской области участвуют в переписи офлайн: заполняют листы на переписных участках или дожидаются визита переписчиков. Меньшее число орловцев "переписываются" онлайн на портале госуслуг.

Так, офлайн перепись прошли 51,6% населения региона, заполнили переписные листы онлайн 14,4% жителей Орловской области.