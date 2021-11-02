В Орловской области статус свободных от covid-19 получили более 4 тысяч организаций

Все больше организаций в Орловской области получают статус свободных от covid-19 Фото: Архив "КП"

В Орловской области более четырех тысяч ста предприятий получили статус свободных от covid-19. Активнее всего вакцинируются и "освобождаются" от covid организации торговли.

Об этом 2 ноября рассказали в обладминистрации. Статус свободной от covid-19 организации позволяет работать тому или иному предприятию даже в период вынужденного локдауна. Получают его те фирмы, 100% сотрудников которых привились от коронавируса. В Орловской области это более 2700 разных объектов торговли, 381 кафе, ресторан и другие организации общепита, 358 салонов красоты и мастеров, оформленных как самозанятые.

Также "освобождаются" от коронавируса юридические фирмы, турагентства, медорганизации, учреждения образования, спортивной направленности, ветклиники и другие.

Полный список организаций, которые уже получили статус свободных от covid-19, есть здесь.