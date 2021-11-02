Орловец похитил деньги у друга и пришел в полицию с повинной

Шопинг не задался и обернулся уголовным делом Фото: Ольга СУПОНЕВА

Молодой человек из Орловской области похитил деньги у своего друга и пришел в полицию с повинной. К уголовному разбирательству привели планы на совместную покупку одежды.

Подробности "Комсомолке" рассказали в региональном УМВД. Действие развернулось в Болховском районе. Местный 19-летний житель предложил своему 23-летнему другу совместно купить вещи в онлайн-магазине. Нужной суммы денег у парней не было, и товарищ постарше оформил на себя кредитку и позволил воспользоваться ей своему приятелю. Однако тот снял вдвое больше денег, чем ему разрешил товарищ: 35 тысяч рублей. Но ни одежды, ни денег владелец кредитки не увидел. Он собрался идти в полицию, но похитивший деньги молодой человек узнал об этом и сам явился с повинной.

- В отношении данного лица возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ведомства.