Сергей Швалов стал заместителем председателя горсовета Орла Фото: Архив "КП"

29 октября в Орле состоялась очередная сессия горсовета. В заксобрании города утверждали нового заместителя председателя и распределяли по комитетам депутатов, пришедших на смену ушедшим в облсовет.

По информации пресс-службы Орловского горсовета, на постоянной основе замом председателя Василия Новикова стал Сергей Швалов. Ранее он возглавлял комитет по ЖКХ. Теперь он занял место, после перехода Ивана Дынковича (КПРФ) в облсовет по итогам сентябрьских выборов 2021.

Комитет по ЖКХ в настоящее время возглавляет Юрий Котляр («Единая Россия»). Новые депутаты, занявшие места своих однопартийцев, вошли в состав комитета по бюджету (Юрий Власов, партия «Единая Россия»), комитета по муниципальной собственности и землепользованию (Алексей Сергачев (КПРФ) и Денисом Филипченковым («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

- Эдуард Трояновский («Единая Россия») включен в комитет по правовому регулированию местного самоуправления, - сообщает пресс-службы Орловского горсовета.