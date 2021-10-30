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Общество30 октября 2021 10:05

Сергей Швалов стал заместителем председателя горсовета Орла

Ранее депутат возглавлял комитет по ЖКХ
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Сергей Швалов стал заместителем председателя горсовета Орла

Сергей Швалов стал заместителем председателя горсовета Орла

Фото: Архив "КП"

29 октября в Орле состоялась очередная сессия горсовета. В заксобрании города утверждали нового заместителя председателя и распределяли по комитетам депутатов, пришедших на смену ушедшим в облсовет.

По информации пресс-службы Орловского горсовета, на постоянной основе замом председателя Василия Новикова стал Сергей Швалов. Ранее он возглавлял комитет по ЖКХ. Теперь он занял место, после перехода Ивана Дынковича (КПРФ) в облсовет по итогам сентябрьских выборов 2021.

Комитет по ЖКХ в настоящее время возглавляет Юрий Котляр («Единая Россия»). Новые депутаты, занявшие места своих однопартийцев, вошли в состав комитета по бюджету (Юрий Власов, партия «Единая Россия»), комитета по муниципальной собственности и землепользованию (Алексей Сергачев (КПРФ) и Денисом Филипченковым («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

- Эдуард Трояновский («Единая Россия») включен в комитет по правовому регулированию местного самоуправления, - сообщает пресс-службы Орловского горсовета.