Пять пассажиров маршрутки пострадали при ДТП на Герцена в Орле

Автобус попал в ДТП на Герценском мосту Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле маршрутный автобус врезался в бордюр на улице Герцена. В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять пассажиров маршрутки.

ДТП случилось днем 28 октября. Примерно в три часа 54-летний водитель вел 115-й автобус, следующий по маршруту "Автовокзал- Болховский микрорайон", по Герценскому мосту. Машрутка ехала со стороны улице 8 Марта в сторону Советской. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, "ГАЗель" влетела в бордюрный камень.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре женщины 51, 39, 58 и 34 лет, а также молодой человек 18 лет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.