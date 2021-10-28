В Орловской области вводится система OR-кодов для пропуска в общественные места

В Орловской области вводится система пропусков в общественные места по QR-кодам Фото: Ольга СУПОНЕВА

Власти Орловской области приняли решение о введении системы пропусков в общественные места по QR-кодам. Вводиться новое ограничение по коронавирусу будет поэтапно: с 30 октября без кода не попасть в фитнес-зал, а с 8 ноября в непродовольственные магазины и кафе.

Окончательное решение об ужесточении антиковидных мер принято на заседании оперштаба 28 октября. Обусловлено оно ростом заболеваемости.

Для входа в какие места понадобится QR-код?

С 30 октября 2021 это фитнес-центры и спа-салоны. С 8 ноября - кафе, рестораны и другие заведения общепита, торговые центры и магазины, торгующие непродуктовыми товарами. При этом губернатор Андрей Клычков поставил задачу вдальнейшем вводить систему QR-кодов и для посещения продуктовых магазинов.

Вместо кода на входе в указанные места можно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о том, что не далее как полгода назад человек переболел ковидом, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 72 часа назад.

Редакция "КП-Орел" следит за развитием ситуации.