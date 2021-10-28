125 тысяч рублей украли мошенники по телефону у пенсионерки из Орла

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

У 75-летней орловчанки мошенники по телефону украли 125 тысяч рублей. Аферисты представились сотрудниками службы безопасности банка и пожилая женщина доверилась им.

Подробности случившегося рассказали в региональном УМВД. Мошенники действовали по уже отлаженной схеме.

- Неизвестные представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что денежные средства на ее вкладе находятся в опасности. Выполняя инструкции звонящих, пенсионерка направилась в банк и обналичила имеющиеся у нее средства. После этого потерпевшая уже в другом банке оформила карту, на которую она положила свои сбережения. Затем она продиктовала звонящим данные своей банковской карты и смс-пароль,- описали ситуацию в пресс-службе ведомства.

В итоге пенсионерка лишилась своих сбережений. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления, возбуждено уголовное дело. В очередной раз полиция просит орловцев не верить незнакомцам, кем бы они не представлялись.