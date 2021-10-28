Место Василия Иконникова в Орловском облсовете занял Руслан Фрайда

Руслан Фрайда сменил Василия Иконникова в облсовете

Место Василия Иконникова в Орловском областном Совете занял Руслан Фрайда. Кандидатура Иконникова в начале октября была утверждена на пост сенатора от региона в Федеральном Собрании, тогда же он и написал заявление о досрочном прекращении полномочий в облсовете.

Руслан Фрайда - однопартиец Василия Иконникова по КПРФ. В 2018-2021 годах он уже представлял партию в региональном заксобрании, был членом комитета по строительству и ЖКХ.

- В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 26 октября 2021 года вакантный мандат был передан от Иконникова следующему зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутому избирательным объединением обкома КПРФ, - сообщили в пресс-службе Орловского облсовета.