За продажу двух банок пива подростку орловца направили на исправительные работы

В Орле осудили продавца, продавшего пиво подростку Фото: Архив "КП"

В Орле вынесли приговор бывшему работницу одного из продуктовых магазинов. Мужчине, уличенному в продаже алкоголя несовершеннолетнем, предстоит пройти исправительные работы с отчислением 15% зарплаты в доход государства.

По информации прокуратуры Орловской области, ранее продавец уже привлекался к административной ответственности за продажу алкогольных напитков подросткам. Однако через несколько месяцев вновь пробил товар на кассе несовершеннолетнему. Мужчина продал подростку две бутылки пива без предъявления паспорта.

- Орловец признан виновным в совершении преступления по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно). В судебном заседании он полностью признал вину в совершении преступления, в содеянном раскаялся. Мужчине назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% от заработной платы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.