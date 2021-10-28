В Орловской области из-за пожара в летней кухне едва не сгорел дом и комбайн Фото: Архив "КП"

27 октября в селе Васильевское Верховского района произошел пожар. Огонь охватил летнюю кухню возле жилого дома и угрожал перекинуться на другие постройки.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило в 22:04 часов вечера. На место выдвинулись сотрудники 15-ой пожарно-спасательной части. По прибытию пожарных летняя кухня горела по всей площади.

- В результате пожара летняя кухня сгорела изнутри на площади 40 квадратных метров, сгорела кровля. От огня спасены жилой дом, хозпостройка и комбайн. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.