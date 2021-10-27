В Орловской области приостановили из-за навоза работу племенного завода Фото: Архив "КП"

В Ливенском районе на 90 дней из-за неправильной утилизации навоза приостановлена работа племенного завода. Ферму уличили в вывозе отходов за свою территорию и их утечки в близлежащий овраг, пересекаемый объездной дорогой в районе улице 1-я Пушкарская в Ливнах.

По информации пресс-службы Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, проверка в отношении молочно-товарной фермы прошла в сентябре 2021 года. В итоге выяснилось, что на ее территории нет навозохранилища и вывозят и складируют на другом земельном участке.

- По результатам проверки составлен протокол, а материалы переданы в Ливенский районный суд. 26 октября 2021 года суд признал племенной завод виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности фермы КРС сроком на 90 суток, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.