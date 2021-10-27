Орловец нашел банковскую карту в переходе и оставил ее владельца без 3700 рублей

Орловец нашел банковскую карту в переходе и оставил владельца без 3700 рублей Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла 63-летний мужчина потерял банковскую карту в подземном переходе и лишился почти четырех тысяч рублей. Платежное средство нашел случайный прохожий и воспользовался ситуацией.

По информации УМВД России по Орловской области, владелец карты обратился в банк для блокировки счета, однако неизвестный успел оплатить за его деньги покупки на общую сумму более 3700 рублей.

Полицейским удалось установить личность причастному к исчезновению средств в карты. Им оказался ранее судимый 41-летний орловец.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.