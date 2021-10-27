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Общество27 октября 2021 12:49

Стационары соцучрежений в Орловской области переведут на закрытый режим на две недели

Персонал интернатов и домов ветеранов будет работать в формате закрытых смен с 30 октября
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Стационары соцучрежений в Орловской области переведут на закрытый режим на две недели

Стационары соцучрежений в Орловской области переведут на закрытый режим на две недели

Фото: Архив "КП"

В Орловской области социальные учреждения с круглосуточными стационарами переведут на закрытый режим работы с 30 октября по 12 ноября. Об этом 27 октября во время онлайн-брифинга с журналистами сообщила руководитель регионального Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

В этот период персонал учреждений переведут на закрытые смены с проживанием на работе. По словам Ирины Гаврилиной, такое решение принято для того, чтобы не допустить заражение постояльцев коронавирусом.

- В бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания на сегодняшний день от COVID-19 привито 83% проживающих. Персонал привит на 80%, - пояснила руководитель Департамента соцзащиты Орловской области.