Стационары соцучрежений в Орловской области переведут на закрытый режим на две недели Фото: Архив "КП"

В Орловской области социальные учреждения с круглосуточными стационарами переведут на закрытый режим работы с 30 октября по 12 ноября. Об этом 27 октября во время онлайн-брифинга с журналистами сообщила руководитель регионального Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

В этот период персонал учреждений переведут на закрытые смены с проживанием на работе. По словам Ирины Гаврилиной, такое решение принято для того, чтобы не допустить заражение постояльцев коронавирусом.

- В бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания на сегодняшний день от COVID-19 привито 83% проживающих. Персонал привит на 80%, - пояснила руководитель Департамента соцзащиты Орловской области.