В Орловской области от коронавируса скончались 7 человек, заболели 286 (по данным на 27 октября 2021) Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным федерального оперштаба на 27 октября 2021, в регионе зафиксировано еще 286 случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время Орловская область приблизилась к отметке в 52 тысячи человек. За весь период пандемии заболели 51 989 человек. Продолжает увеличиваться и смертность. За сутки скончались семь орловцев. Общее число умерших составляет 1076 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Выписались из больниц и амбулаторного лечения за минувшие сутки только 56 жителей Орловской области. За весь период пандемии справиться с заболеванием смогли 46 729 человек.