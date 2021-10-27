Дом Лизы Калитиной арендовали на 49 лет за 1 рубль в год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле произошло невероятное событие. Для литературной достопримечательности областного центра - Дома Лизы Калитиной – нашелся арендатор. Им стала фирма ООО «Рубетек Продукт». Город заключил с ней контракт в сентябре 2021 года.

По информации администрации Орла, муниципальный контракт заключен 49 лет с символической арендной платой 1 рубль в год. Однако по условиям контракта арендатор должен в ближайшие три года подготовить и реализовать проект реконструкции объекта культурного наследия.

В связи с этим 26 октября в Орле прошла презентация концепции благоустройства ландшафтного сквера «Дворянское гнездо», в котором Дому Лизы Калитиной уделено особое внимание. Проект презентовала председатель общественного фонда «Культурное движение» Елена Шаренкова.

- Проектировщики Дворянского гнезда предполагают, что в Доме Лизы Калитиной после кардинального преображения найдется место «светелке» на верхнем этаже с негасимой лампадой перед иконами, - сообщает пресс-служба администрации Орла.