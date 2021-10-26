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Происшествия26 октября 2021 15:58

В Мценске задержали мужчину, напавшего с ножом на сожительницу

43-летняя женщина получила серьезное ранение
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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В Мценске задержали мужчину, напавшего с ножом на сожительницу

В Мценске задержали мужчину, напавшего с ножом на сожительницу

Фото: Архив "КП"

Мценске задержан 42-летний мужчина, напавший во время ссоры и распития алкоголя на свою сожительницу. Она получила серьезное ножевое ранение в грудную клетку. Женщине нанесен тяжкий вред здоровью.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, конфликт между парой возник дома в вечернее время. Амчанин признался в совершении преступления.

- Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый признался в совершении противоправного деяния. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.