Ярмарки выходного дня в Орле не закроют из-за ограничений по коронавирусу

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле с текущей недели начинают действовать новые ограничения в связи с коронавирусом. В длинные выходные 30 октября - 7 ноября, объявленные Владимиром Путиным, ярмарки в Орловской области продолжат работу.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях, который он провел 25 октября. Торговля выходного дня продолжится в прежнем режиме и не остановится из-за антикоронавирусных ограничений.

Чего не скажешь о торговых центрах. С 30 октября по 7 ноября они закроют свои двери для посетителей. На их территории будут работать только продуктовые магазины, аптеки и МФЦ.