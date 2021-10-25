Зарплата в Орловской области за 10 лет увеличилась более чем на 17 тысяч рублей

Зарплата в Орловской области за 10 лет выросла, но и цены тоже Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за последние десять лет существенно выросли зарплаты. С 2011 по 2020 год среднемесячная номинальная начисленная зарплата увеличилась на 17 тысяч 333 рубля – с 14 529 до 31 862 рублей. Такие данные «Комсомолке» предоставили в Орелстате.

В еще не оконченном 2021 году средняя зарплата в июле достигла 34 тысячи 604 рублей. Среднедушевой денежный доход населения во втором полугодье при этом, по оценке специалистов, составит 25 915 рублей в месяц.

Однако и цены на товары и услуги тоже продолжают расти. Так, если говорить о стоимости продуктов питания, то за девять месяцев 2021 года говядина подорожала на 47,49 рубля, свинина – на 42,37 рубля, сливочное масло на 14,03 рубля, а гречка – на 14,68 рубля.