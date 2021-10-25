Житель орловской глубинки украл у соседки стиральную машину

Орловские полицейские раскрыли кражу стиральной машины у жительницы одного из сел. Проник в дом женщины и похитил технику ее сосед.

С заявлением о краже в Должанский отдел полиции пришла 47-летняя женщина. Она рассказала, что какое-то время ее не было дома и за этот период из дома пропала стиральная машина. Кто-то пробрался в дом и похитил технику. Полицейские взялись за розыск возможного вора, под подозрением оказался сосед орловчанки.

- Полицейские провели подворный обход, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате, удалось установить подозреваемого – ранее судимого соседа потерпевшей 58 лет. Полицейские выяснили, что данный гражданин проник в дом заявительницы, повредив замок двери, и похитил технику, которую впоследствии реализовал в пункте приема, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Машинку изъяли. Орловца ждет суд, пока что он под подпиской о невыезде.