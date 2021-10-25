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Общество25 октября 2021 14:31

На ремонт региональных и межмуниципальных дорог в Орловской области потратили 1 млрд 333 млн рублей

На нескольких еще продолжается работа
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Капремонт и строительство ведутся на 32 объектах

Капремонт и строительство ведутся на 32 объектах

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения в 2021 году потратили 1 млрд 333 млн рублей. На некоторых объектах еще продолжается работа, другие сданы в эксплуатацию.

Дорожный ремонт и строительство обсудили 25 октября на совещании в областной администрации. Как отметил первый заместитель начальника "Орелгосзаказчика" Сергей Мешков, капремонт и строительство в текущем году ведутся на 32 объектах. Общая сумма финансирования - 1 млрд 754 млн рублей, часть федеральных денег еще предстоит освоить.

По нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" отремонтировано 10 участков. В их числе дорога "Орел- п. Зареченский", 6 км дороги "Орел-Ефремов", 12,2 км дороги "Болхов-Орел-Витебск" в Болховском районе, "Орел-Хардиково", тротуары в сельских населенных пунктах, расположенных вдоль дорог, другие участки.