В Орле спектакли и развлекательные программы отменили до 7 ноября Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают ужесточать ограничения из-за коронавируса. Особое внимание сейчас уделяют организации массовых мероприятий. В частности, в орловских театрах отменили все спектакли с 25 октября до 7 ноября.

По информации пресс-службы театра «Свободное пространство», отмена спектаклей произошла в рамках Указа губернатора Орловской области № 532 от 22 октября 2021 года.

- Сдать билеты и вернуть свои денежные средства можно по месту приобретения в установленном порядке. Обращаем ваше внимание, что возврат денежных средств за электронные билеты произойдет автоматически, - сообщает пресс-служба «Свободного пространства».

Кроме того, приостановлено проведение развлекательных, культурных, досуговых, спортивных и выставочных мероприятий с присутствием людей, в том числе в парках, торгово-развлекательным центрах, ночных клубах и иных местах массового посещения.