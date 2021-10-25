В Орле состоялась премьера спектакля «Поминальная молитва»

Спектакль «Поминальная молитва» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

22 октября орловских зрителей ждало новое театральное событие – премьера трагикомедии «Поминальная молитва» в театре «Свободное пространство». Спектакль по повести Шолом-Алейхема поставила режиссер Вера Анненкова.

Три часа на сцене театра разворачивалось действо, погружающее зрителей в колоритный мир бедной деревушке Анатовка, где мирно живут русские, украинцы и евреи. У каждого свой быт и уклад жизни, но на дворе начало ХХ века и изменения все активнее стучатся в двери каждой семьи. Близится череда еврейских погромов, революции, войны.

Спектакль «Поминальная молитва» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Только никто еще не подозревает об этом, мысли каждого заняты обычными семейными делами. Главный герой – еврей-молочник Тевье и его жена Голда волнуются о будущим своих пяти дочерей, трое из которых уже на выданье. История сватовства к ним женихов – молодых и старых, бедных и богатых, русских и евреев - добавляет постановке особую изюминку и заставляет от души посмеяться. Тем более свои комичные персонажи в этой истории тоже есть.

Спектакль «Поминальная молитва» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однако буря уже близко и веселый задор, с которого начиналась постановка, вскоре сменяется грустной задумчивостью с вечными вопросами: «Зачем? Почему? За что?» Рушится целый мир и впереди обитателей Анатовки ждет множество испытаний.

Ближайший показ спектакля 4 и 21 ноября в 18.00.

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