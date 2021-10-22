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Здоровье22 октября 2021 18:32

Прививочный пункт в МФЦ Орла будет работать 6 дней в неделю

Без предварительной записи здесь можно будет получить вакцину с понедельника по субботу
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Прививочный пункт в МФЦ будет работать шесть дней в неделю

Прививочный пункт в МФЦ будет работать шесть дней в неделю

Фото: Ольга СУПОНЕВА

На постоянный режим работы в Орле переходит прививочный пункт в МФЦ. Получить вакцину от коронавируса здесь можно будет шесть дней в неделю.

Речь идет о многофункциональном центре на улице Ленина, 1. С понедельника по субботу тут будет открыт прививочный кабинет, сообщает пресс-служба администрации Орла.

- Предварительная запись на процедуры не нужна. Требуется лишь наличие паспорта, СНИЛСа и полиса обязательного медицинского страхования, - поясняют в администрации.

График работы - с 9.00 до 16.00.