Больше сотни автобусов в Орле оснастили речевыми информаторами

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)
В Орле более ста автобусов, следующих по городским маршрутам, оснастили речевыми информаторами. Это почти половина из всего подвижного состава.
Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации:
- Уже 114 единиц общественного транспорта оснащены этим чудом техники. Это почти половина от подвижного состава, выезжающего ежедневно на дороги города, – из 256 единиц.
Некоторые перевозчики полностью оборудовали свои автобусы информаторами, другим предстоит справиться с этой работой в срок до 1 ноября.
Речевой информатор позволяет объявлять остановки общественного транспорта: водитель нажимает кнопку, устройство объявляет название.