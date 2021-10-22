Больше сотни автобусов в Орле оснастили речевыми информаторами

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле более ста автобусов, следующих по городским маршрутам, оснастили речевыми информаторами. Это почти половина из всего подвижного состава.

Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации:

- Уже 114 единиц общественного транспорта оснащены этим чудом техники. Это почти половина от подвижного состава, выезжающего ежедневно на дороги города, – из 256 единиц.

Некоторые перевозчики полностью оборудовали свои автобусы информаторами, другим предстоит справиться с этой работой в срок до 1 ноября.

Речевой информатор позволяет объявлять остановки общественного транспорта: водитель нажимает кнопку, устройство объявляет название.