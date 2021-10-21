Для орловских семей ветеранов снизят транспортный налог

Прежде чем льготы начнут действовать, закон предстоит рассмотреть в двух чтениях Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области снизят транспортный налог для семей ветеранов боевых действий, Ветеранов Великой Отечественной войны, а также для семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий. Инициативу рассмотрели 21 октября участники заседания комитета по бюджету регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, депутаты предлагают снизить налог для указанной категории автовладельцев на 50%, с учетом, что в автомобиле не больше 150 "лошадей".

На такой пониженный налог на данный момент в регионе может рассчитывать почти две тысячи человек. Поправки в закон предстоит рассмотреть в двух чтениях.