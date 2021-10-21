Под Орлом инспекторы ДПС помогли роженице добраться до роддома

Александр Токарев и Денис Золотарев не растерялись в экстремальной ситуации и помогли семье добраться до роддома. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

12 октября орловским инспекторам ДПС пришлось оказаться в экстремальной ситуации и оказывать помощь роженице, у которой схватки начались прямо в машине. Супруг женщины был сильно взволнован и сам обратился к полицейским за поддержкой.

По информации УМВД России по Орловской области, инцидент произошел днем на 10-ом километре автодороги «Орел-Тамбов». В этот день здесь несли службу инспекторы ДПС Александр Токарев и Денис Золотарев.

В какой-то момент к ним подъехал автомобиль «Форд» и встревоженный водитель, рассказавший, что его супруге нужна неотложная помощь медиков. Полицейские не растерялись, включили проблесковые маячки сопроводили машину с роженицей до роддома.

- Дождавшись врача, инспекторы передали роженицу в руки медиков, и затем вернулись на место службы. Позже ее супруг сердечно поблагодарил сотрудников полиции за внимание и помощь семье в экстренной ситуации, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.