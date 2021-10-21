В Орле оштрафовали 500 пешеходов-нарушителей

Нарушителям, как водителям так и пешеходам, приходится раскошеливаться на штрафы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле полицейские продолжают рейды по пресечению правил дорожного движения пешеходами. Нередко пешие участники движения пренебрегают ПДД: с начала года оштрафовали больше 500 пешеходов-нарушителей.

При этом в Орле и области ДТП с участием пешеходов - не редкость. Так, с начала года на территории областного центра подобных происшествий случилось 58, сообщает областная ГИБДД. Чаще всего орловцы не доходят до зебры и пересекают проезжую часть где придется, либо же идут на красный сигнал светофора. За это их ждет штраф в 500 рублей.

- Рейды проводятся в целях стабилизации аварийной обстановки и для снижения тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Впрочем, полиция штрафует и водителей, не пропускающих людей на дорогах. Автомобилистам за непредоставление преимущества пешеходам приходится раскошеливаться на 1500-2500 рублей.