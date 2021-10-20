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Общество20 октября 2021 14:04

Орловские депутаты проголосовали за прекращение права собственности города на подвал

Члены профильного комитета горсовета выступили за избавление от лишних трат на содержание муниципальных помещений
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Отказ от подвалов - прекращение трат на их содержание

Отказ от подвалов - прекращение трат на их содержание

Фото: Архив "КП"

19 октября в Орле прошло заседание профильного комитета горсовета по муниципальной собственности. Одним из вопросов стало содержание подвалов многоквартирных домов, находящихся в собственности города. От одного из них было решено отказаться.

По информации Орловского горсовета, речь идет о помещении в подвале одного из домов в Почтовом переулке. На его содержание, как сообщила в своем докладе представитель УМИЗ Маргарита Савельева, из казны уходит около 240 тысяч рублей в год.

- Зампред горсовета Владимир Негин подчеркнул, что в городе большое количество подобных помещений, бремя содержания которых лежит на бюджете Орла. Он предложил изучить, как они содержатся, чтобы депутаты могли принять решение, какую собственность можно использовать в интересах города, а от какой целесообразнее избавиться, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.