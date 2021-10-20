В Орловской области 3667 военных пенсионеров получают по две пенсии Фото: Архив "КП"

В Орловской области 3667 военных пенсионеров получают по две пенсии - военную и гражданскую. По закону, они имеют на это полное право.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России в Орловской области, в настоящее время страховую пенсию по старости получают 3667 военных пенсионеров, из них 971 пенсионер продолжает трудиться.

- Речь идет только о страховой пенсии по старости без фиксированной выплаты. Для ее назначения военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования. Тогда страховые взносы, которые начислены и уплачены работодателем в пользу работающего у него военного пенсионера, учитываются при назначении пенсии по линии ПФР, - поясняют специалисты ПФР.

В 2021 году для назначения страховой пенсии у военного пенсионера должно быть не менее 12 лет страхового стажа и 21 индивидуального пенсионного коэффициента.