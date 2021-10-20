На улице Розы Люксембург в Орле водитель без прав насмерть сбил мужчину. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

20 октября в Заводском районе Орла произошло смертельное ДТП. Молодой человек сел за руль без прав и насмерть сбил 32-летнего мужчину. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Трагедия случилась в половине первого часа ночи в районе дома №54 по улице Розы Люксембург. 19-летний водитель «Фольксвагена» ехал по Черкасской в сторону Красина. В это же время пешеход переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля. Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Отметим, за последние сутки это не единичный смертельный исход ДТП с участием пешеходов. На 358 километре трассы М-2 «Крым» погиб 63-летний мужчина.