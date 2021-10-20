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Общество20 октября 2021 9:21

Москвич украл у орловца телефон за 8 тысяч рублей

Столичный гость прикарманил мобильник, забытый на прилавке сельского магазина
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Сумма ущерба, причиненного владельцу телефона, составила порядка 8 тысяч рублей

Сумма ущерба, причиненного владельцу телефона, составила порядка 8 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В деревне Гать Орловского районах поход в магазин обернулся для местного жителя пропажей телефона. Мужчина забыл мобильник на прилавке и ушел, а когда вернулся его уже не было. Как выяснилось, к исчезновению оказался причастен 51-летний москвич.

По информации УМВД России по Орловской области, столичный гость временно проживал на территории нашего региона. Его удалось вычислить после изучения записей камеры видеонаблюдения и опроса возможных очевидцев.

- Сумма ущерба, причиненного владельцу телефона, составила порядка 8 тысяч рублей. В настоящее время похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по стать «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.