Детский парк Орла дополнительно подсветили

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Детском парке Орла поставили дополнительные фонари. Подсветили зону для занятий спортом, а также игровую площадку.

На освещение потратили чуть больше 253 тысяч рублей.

- В настоящее время установка дополнительного освещения завершена. Так, на имеющиеся опоры над тренажерами в зоне воркаута установлено четыре светильника, еще 12 светильников теперь освещают качели и игровую площадку в образовательной зоне, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Также в мэрии сообщили, что подрядчику предстоит весной выполнить и еще одно задание: заменить рулонный газон, который засох за лето.