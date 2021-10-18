В парке Победы и на площади Содружества Орла развернется праздничная торговля

В Орле развернется праздничная торговля в честь Дня народного единства Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле развернется праздничная торговля, приуроченная к Дню народного единства. С 30 октября по 10 ноября ярмарка будет проходить на площади Содружества и в парке Победы.

Об этом сообщили в администрации Орла. В указанных местах появятся торговые палатки, а также можно будет подкрепиться: будут работать кафе на выезде. В парке Победы появится 10 павильонов, где орловцы смогут приобрести сувениры, сладости, кулинарию. А на площади Содружества появится 7 подобных павильонов.

Сейчас мэрия предпринимает заявки от предпринимателей, которые хотели бы развернуть торговые палатки. Получить справочную информацию можно по телефонам: (4862) 73-16-34, 76-27-42.

В мэрии также отмечают, что ярмарку могут отменить в связи с ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.