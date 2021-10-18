На Поселковой в Орле фура сбила пешехода-нарушителя

Большегруз сбил пешехода-нарушителя Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Фура сбила пешехода в Орле. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

ДТП случилось 17 октября в первой половине дня. Пятидесятилетний водитель тягача "Мерседес" с полуприцепом вел большегруз по Поселковой улице со стороны Яблочной в сторону Городской. У дома №1а он наехал на пешехода, мужчину 42 лет.

- Пешеход переходил проезжую часть дороги вне установленного месте справа налево по ходу движения транспортного средства в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП он получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.