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Общество18 октября 2021 9:32

Скончался первый мэр города Орла Александр Кисляков

Из жизни он ушел на 74 году
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Скончался первый мэр города Орла Александр Кисляков. Из жизни он ушел на 74 году.

О кончине первого градоначальника сообщили в мэрии. Пост мэра Орла Александр Кисляков занимал с 1991 по 1997 год, до того, с 1990 года, он был председателем городского совета. Инженер по профессии, Александр Григорьевич был профессором кафедры "Строительные конструкции и материалы" Орловского государственного технического университета, позже работал в администрации области на должности замглавы по вопросам строительства и ЖКХ.

Александра Кислякова не стало 17 октября.

Редакция "Комсомольской правды в Орле" выражает соболезнования родным усопшего.