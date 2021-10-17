Новая рабочая неделя в Орле начнется с кратковременных дождей

Погода в Орле на 18-22 октября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На новой рабочей неделе в Орле и области сохранится по-настоящему осенняя погода. Начнется она с дождей, однако к середине недели успеет порадовать солнцем. Публикуем полный прогноз погоды на 18-22 октября 2021.

По информации Росгидрометцентра, в понедельник, 18 октября, ожидается облачная погода. Днем температура воздуха достигнет отметки +10 градусов тепла, ночью +3 градуса. В течение дня прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 4 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Во вторник, 19 октября, облачно, но с прояснениями. Временами небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут всего +6 градусов, ночью 0. Ветер северо-западный 5 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В среду, 20 октября, ожидается ясная погода без дождя. Днем +6 градусов, ночью -1 градус. В темное время суток возможен снег. Ветер западный 4 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В четверг, 21 октября, прогнозируется пасмурная погода, но без осадков. Днем +13 градусов, ночью 0 градусов и возможен дождь со снегом. Ветер юго-западный 7 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В пятницу, 22 октября, столбики термометров покажут +14 градусов днем и +7 ночью. Облачно, без осадков. Юго-западный ветер 8 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.