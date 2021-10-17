В Орле во время осеннего субботника собрали 266 тонн мусора. Фото: пресс-служба администрации города

16 октября в Орле прошел осенний общегородской субботник. За несколько часов работы было собрано 266 тонн мусора и очищено 6,3 гектара городских зеленых зон. Об этом сообщает администрация Орла.

В осеннем субботнике в этом году приняли участие 1800 трудовых и 80 образовательных коллективов - более 35 тысяч человек, из которых 12 тысяч – учащаяся. Они приводили в порядок обочины улиц, общественные пространства и берег Оки и Орлика.

В соборе и вывозе мусора задействовали 35 самосвалов и 16 погрузчиков.

- За время субботника было ликвидировано 12 несанкционированных свалок, спилено около 20 аварийных деревьев в Заводском и Железнодорожном районах, высажено 215 новых саженцев и 296 кустарников, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.