В Орле перед судом предстанут члены ОПГ, распространявшей наркотики Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанут четверо местных жителей. Им инкриминируют участие в преступном сообществе, производство и попытку сбыта крупной партии наркотиков.

По информации прокуратуры Орловской области, согласно версии следствия, участники ОПГ планировали распространять наркотики через Интернет бесконтактно. С марта по июль 2020 года они оборудовали в Орловском районе лабораторию и успели произвели в ней наркотические вещества массой более 6 килограмм. К моменту задержания наркодельцы готовили к продаже партию в 4 килограмма.

Кроме того, в ходе обыска в нарколаборатории нашли прекурсоры для изготовления более 700 килограмм наркотиков.

- Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Орловской области и сотрудниками полиции. Уголовные дела расследовались сотрудниками УФСБ России. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.