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Общество15 октября 2021 17:07

Выходные в Орле и области обойдутся без дождя

Публикуем прогноз погода на 16 и 17 октября
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Прогноз погода в Орле на 16 и 17 октября

Прогноз погода в Орле на 16 и 17 октября

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Грядущие выходные в Орле и области успеют порадовать жителей региона хорошей погодой. Осадков в эти дни не ожидается. Публикуем подробный прогноз погоды на 16 и 17 октября 2021.

По информации Росгидрометцентра, в субботу, 16 октября, ожидается облачность с прояснениями. Днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью столбики термометров покажут +4. Ветер южный 5 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В воскресенье, 17 октября, ожидается облачная погода без осадков. Днем +12 градусов тепла, ночью +4. Ветер юго-западный 4 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.