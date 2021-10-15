Под Мценском полицейские устроили погоню за пьяным водителем-похитителем Фото: Архив "КП"

В Мценском районе неподалеку от села Отрадинское сотрудники полиции задержали пьяного водителя, устроившего гонку. Погоня за ним началась микрорайоне Коммаш.

По информации УМВД России по Орловской области, экипаж ДПС патрулировал Мценск в поздно вечером. В какой-то момент им навстречу вылетел «ВАЗ-2115», ослепляя дальним светом фар. Полицейские попытались остановить машину, но ее водитель попытался скрыться по трассе М-2 «Крым».

После этого началось преследование нарушителя. Полицейские включили на своем автомобиле проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал. Когда «ВАЗ» свернул на Отрадинское, он был остановлен.

Позже выяснилось, что 46-летний мужчина пьян, а машину он угнал у своего знакомого, с которым ранее и пил.

- В отношении амчанина составлено шесть административных протоколов и возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон). Подозреваемый признался в совершении противоправного деяния. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.