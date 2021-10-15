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Происшествия15 октября 2021 11:09

В Мценске водитель сбил пешехода и скрылся

21-летний мужчина, переходивший дорогу по зебре, попал в больницу
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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В Мценске неустановленный водитель сбил 21-летнего пешехода. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Мценске неустановленный водитель сбил 21-летнего пешехода. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

14 октября в Мценске произошло ДТП с участием пешехода. 21-летнего мужчину неизвестный сбил прямо на пешеходном переходе. Пока Госавтоинспекция не установила ни личность водители, ни марту его машины.

По информации УГИБДД УМВД России по Орловской области, авария случилась 19:40 часов вечера на дороге неподалеку от дома №15 по Орловской улице.

- В результате ДТП пешеход получил травмы и госпитализирован с места аварии, - сообщает региональная Госавтоинспекция.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых два с пострадавшими.