В Мценске водитель сбил пешехода и скрылся

В Мценске неустановленный водитель сбил 21-летнего пешехода. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

14 октября в Мценске произошло ДТП с участием пешехода. 21-летнего мужчину неизвестный сбил прямо на пешеходном переходе. Пока Госавтоинспекция не установила ни личность водители, ни марту его машины.

По информации УГИБДД УМВД России по Орловской области, авария случилась 19:40 часов вечера на дороге неподалеку от дома №15 по Орловской улице.

- В результате ДТП пешеход получил травмы и госпитализирован с места аварии, - сообщает региональная Госавтоинспекция.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых два с пострадавшими.