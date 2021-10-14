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Происшествия14 октября 2021 17:23

В Орловской области на поле сгорел экскаватор

ЧП произошло возле деревни Пешково в Знаменском районе
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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В Орловской области на поле сгорел экскаватор

В Орловской области на поле сгорел экскаватор

Фото: Архив "КП"

13 октября возле деревни Пешково Знаменского района произошел пожар. Огонь охватил экскаватор, работавший на поле. ЧП случилось в десятом часу утра.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, на месте происшествия работали сотрудники ПСЧ-22. В машине по прибытию пожарных горели моторный отсек и кабина.

- В результате пожара кабина и моторный отсек экскаватора выгорели на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в ведомстве.