В Орловской области на поле сгорел экскаватор Фото: Архив "КП"

13 октября возле деревни Пешково Знаменского района произошел пожар. Огонь охватил экскаватор, работавший на поле. ЧП случилось в десятом часу утра.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, на месте происшествия работали сотрудники ПСЧ-22. В машине по прибытию пожарных горели моторный отсек и кабина.

- В результате пожара кабина и моторный отсек экскаватора выгорели на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в ведомстве.