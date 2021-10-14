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Общество14 октября 2021 16:37

Гендиректор фирмы, работающей на Красном мосту в Орле, оставлен под стражей

Адвокат руководителя подрядной организации просил суд об изменении меры пресечения
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Гендиректор фирмы, работающей на Красном мосту, оставили под стражей

Гендиректор фирмы, работающей на Красном мосту, оставили под стражей

Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают расследовать уголовные дела, связанные с реконструкцией Красного моста. Пока идет следствие гендиректор подрядной организации ООО «Ремспецмост» находится под стражей. Попытка адвоката подать апелляцию и добиться изменения меры пресечения оказалась безуспешной.

По информации прокуратуры Орловской области, областной суд рассмотрел жалобу адвоката о несогласии с решением суда первой инстанции и в ее удовлетворении отказал.

- Генеральный директор ООО «Ремспецмост» обвиняется в растрате бюджетных денежных средств в общей сумме более 179 миллионов рублей, предназначенных для выполнения работ по реконструкции Красного моста, - напоминает пресс-служба региональной прокуратуры.