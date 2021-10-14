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Общество14 октября 2021 16:05

Уголовное дело орловца об в экстремизме заново рассмотрят в суде

Мужчина разместил в соцсетях два жестоких видео, но вначале был оправдан
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Уголовное дело орловца об в экстремизме заново рассмотрят в суде

Уголовное дело орловца об в экстремизме заново рассмотрят в суде

Фото: Архив "КП"

В Орле повторно рассмотрят уголовное дело о призывах к экстремизму. На скамье подсудимых вновь предстоит оказаться мужчине, разместивший в соцсетях два жестоких видео с насилием в отношении людей других рас и наций.

По информации прокуратуры Орловской области, ранее на мужчину было возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), но суд его оправдал. Ведомство с таким решением не согласилось, поэтому было дано апелляционное представление.

- По мнению государственного обвинения, судом первой инстанции дана неверная оценка совокупности собранных по делу доказательств. Орловским областным судом апелляционное представление удовлетворено. В настоящее время уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.