Уголовное дело орловца об в экстремизме заново рассмотрят в суде Фото: Архив "КП"

В Орле повторно рассмотрят уголовное дело о призывах к экстремизму. На скамье подсудимых вновь предстоит оказаться мужчине, разместивший в соцсетях два жестоких видео с насилием в отношении людей других рас и наций.

По информации прокуратуры Орловской области, ранее на мужчину было возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), но суд его оправдал. Ведомство с таким решением не согласилось, поэтому было дано апелляционное представление.

- По мнению государственного обвинения, судом первой инстанции дана неверная оценка совокупности собранных по делу доказательств. Орловским областным судом апелляционное представление удовлетворено. В настоящее время уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.