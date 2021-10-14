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Общество14 октября 2021 15:30

Темпы строительства школы на Зеленина в Орле обещают увеличить вдвое

Через несколько недель на объекте появится второй башенный кран
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Темпы строительство школы на Зеленина в Орле обещают увеличить вдвое. Фото: пресс-служба администрации города

Темпы строительство школы на Зеленина в Орле обещают увеличить вдвое. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле темпы строительства школы в Зареченском микрорайоне на улице Зеленина должны увеличить вдвое к концу октября. Объект планируют сделать к концу ноября 2022 года.

По информации администрации Орла, сейчас на стройке задействованы 60 человек и пять единиц спецтехники. Идет бетонирование монолитных стен, колонн, пилонов, перекрытий и чернового пола, планируется проведение наружных коммуникаций.

- Через несколько недель на строительную площадку прибудет второй башенный кран. Он и новые бригады рабочих ускорят процесс возведения здания. Накануне будущую школу посетил Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Готовность объекта на текущем этапе он оценил положительно, - сообщает пресс-служба администрации Орла.