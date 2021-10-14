В Орле в доме на улице Горького эвакуировали людей из-за пожара Фото: Архив "КП"

13 октября в Советском районе Орла на улице Горького произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир многоквартирного дома. В итоге пришлось эвакуировать жителей подъезда.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, возгорание произошло на четвертом этаже. В дежурную часть информация о возгорании поступила в 6.41 часов. После этого к месту происшествия выдвинулись сотрудники первой и второй пожарно-спасательной части, а также специализированной пожарно-спасательной части.

К моменту прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление, а из окна в горящей квартиры шли клубы дыма.

- Из вышерасположенных квартир звеном газдымозащитников были эвакуированы три человека и спасены еще четыре. В результате пожара в однокомнатной квартире выгорели предметы мебели и интерьера, квартира закопчена по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.