Бездомный орловец украл велосипед и попал под стражу Фото: Архив "КП"

В Орле кража велосипеда обернулась для 19-летнего юноши задержанием под стражу. Молодой человек без определенного места жительства украл велосипед из тамбура дома в Зареченском микрорайоне и не стал отрицать свою вину.

По информации УМВД России по Орловской области, велосипед стоимостью 10 тысяч рублей принадлежал 27-летней девушке. Не обнаружив его в тамбуре, она обратилась в полицию. Как оказалось, юноша похитил велосипед ночью, воспользовавшись тем, что он никак не закреплен.

- Впоследствии двухколесный транспорт подозреваемый реализовал неустановленному лицу. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.